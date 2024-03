Siena, trasferta contro Baldaccio Bruni. Bianconeri pronti al salto di categoria

La Robur è tornata in campo. I bianconeri hanno iniziato ieri mattina la settimana di lavoro in vista della trasferta di Anghiari: la partita in casa della Baldaccio Bruni potrebbe essere davvero quella giusta per festeggiare la promozione in Serie D. Nello scorso fine settimana i risultati non hanno permesso alla matematica di dare verdetto favorevole: con il Signa è arrivato un pareggio, l’Asta non è riuscita a fermare il Terranuova Traiana. Tutto rimandato, forse di sette giorni: con una vittoria con la Baldaccio Bruni, ultima partita prima della sosta del campionato, la squadra di Magrini potrà mettersi la corona d’alloro e salire sul carro dei vincitori, salutando finalmente la quinta categoria. E meritatamente, dopo una stagione esaltante, che vuole concludere da imbattuta: per adesso sono arrivati 19 vittorie e 8 pareggi, alla fine mancano cinque giornate.

Il morale è quello giusto: il pareggio con il Signa, arrivato al 95’ a firma Ricciardo, è stato accolto come una vittoria, una bella spinta verso la prossima impresa. Al campo di Uopini, quindi, regnano serenità e concentrazione: i bianconeri, ieri, hanno lavorato divisi in due gruppi; i calciatori impiegati domenica hanno svolto un lavoro defaticante e di recupero, mentre il resto della rosa ha svolto una serie di esercizi di possesso palla e di pressione oltre a lavorare sulla condizione aerobica. L’allenamento si è poi concluso con la classica partitella finale. Bernardo Masini (problema al polpaccio) e Alessio Cristiani (lesione muscolare) hanno proseguito con il proprio percorso di recupero: se il secondo dovrebbe rientrare dopo la sosta, le condizioni del senese saranno valutate quotidianamente dallo staff medico bianconero, per vedere se riuscirà a farcela per domenica. Nel caso i tempi del recupero dovessero allungarsi, potrebbe arrivare la terza maglia titolare consecutiva per Hagbe. Da valutare anche la situazione di Candido, totalmente recuperato (già sabato scorso, nella seduta di rifinitura pre-Signa ha lavorato regolarmente con i compagni), ma che il mister ha preferito preservare, concedendogli soltanto uno scampolo di partita. Con il suo eventuale ritorno sulla trequarti, Boccardi affiancherebbe Galligani nel tandem offensivo.

Angela Gorellini