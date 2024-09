Siena, trasferta ostica con Ghiviborgo. Magrini tra Giusti e la scelta dell’under

La Robur domenica è attesa dalla difficile trasferta di Ghivizzano, in provincia di Lucca, casa del Ghivorborgo, società nata una quindicina di anni fa dalla fusione di due club della zona e ormai da un decennio stabilmente in serie D. Magrini per tentare l’impresa di vincere le prime quattro gare si porterà dietro fino alla vigilia qualche inevitabile dubbio. Mai come in questo caso, si può sintetizzare, che tutto giri intorno al portiere. Se il prescelto fosse ancora Giusti (foto), titolare inamovibile dello scorso anno e garanzia assoluta anche in D, a quel punto la scelta del classe 2006 da schierare dal primo minuto sarebbe tra Di Gianni e Carbè, ovvero i due under più giovani che si sono alternati domenica contro la Flaminia di Civita Castellana. Di conseguenza per Giannetti ci sarebbe un’altra partenza dalla panchina e i cambi a gara in corso, come nell’ultimo turno, sarebbero piuttosto obbligati. Se invece Magrini decidesse di sostituire il 2006 Tirelli con il coetaneo e neo arrivato Stacchiotti tutto cambierebbe: a quel punto in attacco ci sarebbe sicuramente il ritorno di Giannetti al fianco di Galligani con Semprini, alla prima convocazione dopo aver scontato tre giornate di squalifica, in panchina come primo cambio offensivo. Scalpitano anche i vari Boccardi e Candido, determinanti lo scorso anno ma scesi nelle gerarchie in questo torneo anche per motivi di utilizzo degli under. Nel mezzo il Mastalli e Lollo sono i due terzi della mediana a prescindere dalle regole sull’utilizzo dei giovani mentre per il 2004 Farneti è necessario fare un ragionamento a parte. Se verrà scelto ancora lui e non capitan Bianchi in difesa potrebbe esserci il 2005 Zichella a destra (reduce da due tribune consecutive ma, secondo Magrini, ormai pronto al debutto) e l’esperto Ricchi a sinistra in luogo dell’ottimo Di Paola. Altrimenti, ultima opzione disponibile, quella della coppia di terzini di domenica scorsa (Morosi e Di Paola) con Bianchi o Candido al posto di Farneti in mediana insieme a Mastalli, Lollo e Masini. In ogni caso non sarà facile per lo staff tecnico operare delle scelte. Su 27 giocatori complessivi soltanto 20 vanno a referto. Domenica scorsa per esempio giocatori come Hagbe o Biancon, baluardi della stagione in Eccellenza, sono finiti in tribuna.

Guido De Leo