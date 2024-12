Siena: vittoria contro Ostiamare e sfida decisiva nel derby con Grosseto

La preziosa vittoria, a firma Niccolò Giannetti, centrata sul campo dell’Ostiamare, dovrà essere, per il Siena, la spinta necessaria a invertire il trend delle ultime settimane, ovvero l’alternarsi tra successi esterni e sconfitte casalinghe. Le ultime tre lunghezze, quindi, chiedono continuità, per non perdere di valore, anzi acquistarne. Non solo: domenica al Franchi – calcio di inizio alle 14,30 – andrà in scena una sfida già di per sé carica di significato, il derby con il Grosseto che, alla luce dell’attuale classifica assume ancor più significato. I torelli sono secondi, ma a soli tre punti da Bianchi e compagni.

Vero è che la preparazione del derby è iniziata subito in salita: domenica, allo stadio Anco Marzio, Lollo e Di Gianni, hanno dovuto sventolare bandiera bianca per infortunio, il primo durante il riscaldamento, il secondo a gara iniziata, mentre Mastalli si è preso il giallo che lo costringerà a guardare i compagni dalla tribuna causa squalifica. Di Gianni, appena rientrato dopo oltre due mesi di stop, 2006 su cui Magrini aveva puntato permettendo a Giusti di tornare tra i pali, ha rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale destro, e sarà sottoposto a controllo ecografico nei prossimi giorni. Lollo sarà sottoposto al medesimo accertamento per un problema muscolare al polpaccio destro.

Se l’assenza del giovane attaccante è pesante per il gioco delle quote e per le scelte offensive di formazione (ricordiamo che anche Semprini è ai box per un infortunio al ginocchio, con la speranza che Galligani abbia recuperato totalmente dalla distorsione alla caviglia), quella di Lollo e Mastalli porterà il tecnico bianconero (nella foto) a dover ridisegnare nuovamente la linea mediana della formazione, con, a giocarsi il posto davanti alla difesa, Bianchi e Farneti (che ha coperto il ruolo contro la Fezzanese). Non sarà della partita anche Tirelli: il portiere prosegue con il suo percorso di recupero (i 2006 a disposizione sono Stacchiotti e Carbè).

Alla ripresa degli allenamenti, ieri al Beroni dell’Acquacalda, i giocatori non impiegati con l’Ostiamare, si sono dedicati a una serie di esercizi fisici per poi passare a un lavoro tecnico-tattico per tutta la rosa. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale partitella di fine seduta.