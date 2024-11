Signa-Affrico, che show. Rondine aspetta Lanciotto

Un sabato particolare: tre partite del girone B per la 12ª giornata, quart’ultima di andata. Si gioca alle 14,30.

Signa 1914-Affrico (arbitro: Danesi di Pistoia). Allo stadio del "Bisenzio" si gioca un big-match importante per entrambe, con il Signa motivato a ritrovare lo smalto dei tempi migliori per riassaporare la vittoria utile a risalire nel gruppo delle grandi. Dall’altra sponda c’è Affrico smanioso di riappropriarsi della poltrona di leader del campionato sperando nel risultato di domani fra fra la Colligiana e la capolista Castiglionese. Le formazioni. Il Signa di Scardigli (nella foto) si presenta al completo, mentre l’Affrico che avrà a disposizione il nuovo acquisto Tacconi, sarà privo di Riccioni e Sborgi con Longo in forte dubbio. Lorenzo Tempesti (Signa) e Papini (Affrico) potrebbero essere determinanti ai fini del risultato.

Scandicci-Lastrigiana (arbitro: Scalvi di Lodi). Al comunale di San Casciano val di Pesa lo Scandici senza Meucci, Tommaso Del Pela e Fasciana, affronta la Lastrigiana (mancante solo di Ballerini e Borselli) mira al risultato pieno per non perdere altro terreno dalla vetta. Gli ospiti tornati a brillare, hanno nel mirino un risultato utile per la salvezza.

Rondinella-Lanciotto Campi (arbitro: Marongiu di Livorno). La gara al "Bozzi" si preannuncia interessante con i biancorossi di Gutili (che andrà in tribuna per squalifica) che in attesa dell’esito del ricorso della società per la sconfitta subita contro il Grassina, sono vogliosi dei tre punti. Nella Rondine è atteso il debutto dell’attaccante Filippo Vezzi, mentre sarà assente Gorfini. Il Lanciotto di Secci che recupera Bigazzi non avrà Bambi e Amerighi squalificati, vuole riprendere a correre dopo lo stop di Foiano.

Giovanni Puleri