Simone Saporetti torna al gol ma i playoff restano un sogno irraggiungibile

È un ritorno al gol amaro per Simone Saporetti, che aveva timbrato l’ultima volta nella gara di andata persa in casa con la Torres. "Per il gol sono contento, mi mancava da tanto tempo – spiega l’attaccante ravennate – in quel momento era importante perché eravamo stati sotto 2-0. Abbiamo avuto una bella reazione, peccato che poi la loro forza è venuta fuori. Il 3-2 è stato decisivo e nello sbilanciarci in contropiede loro hanno chiuso la gara. Purtroppo non sono più raggiungibili i playoff, ma penso che la stagione sia comunque positiva, nel girone c’erano squadre super blasonate, ma abbiamo dimostrato di giocarcela con tutti".

La penultima giornata: Sestri-Ascoli 0-0, Torres-Carpi 4-2, Arezzo-Lucchese 4-1, Gubbio-Milan U23 3-2, Campobasso-Perugia 2-1, Legnago-Pescara 1-3, Ternana-Pianese 2-0, Pontedera-Rimini 3-0, Vis Pesaro-Spal 1-1, Pineto-Entella 2-2.

Classifica. Entella 82, Ternana (-2) 73, Torres 68, Pescara 64, Arezzo 61, Vis Pesaro 57, Pineto 56, Pianese 53, Rimini (-2) 50, Pontedera e Gubbio 48, Perugia e Carpi 44, Campobasso 43, Ascoli 40, Lucchese (-6) 36, Milan U23 33, Spal (-3) 32, Sestri 28, Legnago 26.