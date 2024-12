Singolare e simpatica ‘sfida’ tra forlivesi. Derby a tavola fra Crudeli e Turci

Un vero e proprio derby tra Gastone Turci e Tiziano Crudeli. Nei giorni scorsi, in un ristorante forlivese, si sono trovati i due noti, fumabolici quanto simpatici polemisti, volti conosciuti per le tante trasmissioni sportive in diverse tv private: parliamo di Gastone Turci, accanitissimo tifoso interista, per anni conduttore della trasmissione ‘Parola di Gastone’, e di Tiziano Crudeli, forlivese di nascita ed accesissimo suiver milanista, famoso per le accese discussioni calcistiche col collega Antonio Corbo quali opinionisti della trasmissione ‘Diretta Stadio’.

La popolarità di Crudeli, tra l’altro, è arrivata sino in Inghilterra quando il giornalista è stato testimonial della società di scommesse Ladbrokes con tanto di manifesti del suo faccione affissi per le strade di Londra e del Regno Unito.

Durante il pranzo le battute scherzose si sono sprecate: Turci e Crudeli non hanno cambiato di un millimetro le loro opinioni calcistiche e l’immancabile stretta di mano ha chiuso il simpatico incontro.

Franco Pardolesi