Sogni Il Sasso Marconi ci prova a Piacenza

Sogna di fare l’ennesimo sgambetto a una nobile decaduta il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, oggi, alle 15, sarà di scena al ‘Garilli’ di Piacenza. Dopo che, a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la nostra Regione, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di rinviare a mercoledì 30 la quasi totalità delle partite che avrebbero dovuto giocarsi lo scorso weekend (si è disputato solo il derby toscano tra Prato e Pistoiese), è già tempo di tornare in campo per la quarta serie nazionale, pronta ad affrontare il primo turno infrasettimanale di questa stagione.

Nonostante il maggiore tasso tecnico degli avversari odierni (tra i principali favoriti assieme a Ravenna e Pistoiese), in casa Sasso Marconi si augurano che possa verificarsi il famoso detto "non c’è due senza tre": dopo aver battuto sia Prato (in casa) che Ravenna (fuori), i gialloblù si apprestano ad affrontare la terza squadra blasonata e chissà che non possa effettivamente maturare l’ennesimo scherzetto.

Sulla carta, il Piacenza ha qualcosa in più considerando che, tra l’altro, giocherà davanti al proprio pubblico, ma c’è da scommettere che Geroni e compagni faranno di tutto per cercare di realizzare un’altra impresa. E ciò anche per riscattare l’amaro pareggio casalingo di dieci giorni fa contro la modesta Sammaurese: in quell’occasione, il Sasso si è portato in vantaggio per ben due volte, ma alla fine si è dovuto ‘accontentare’ del 2-2.