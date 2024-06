Solaro cambia faccia: "L’obiettivo è l’Eccellenza"

Svolta societaria a Solaro. L’Universal ha un nuovo presidente e un nuovo consiglio direttivo (nella foto). Mauro Lattuada succede a Maurizio Cattafi, che ha ricoperto per 10 anni l’incarico, mentre i consiglieri saranno Luigi Cappelletti, Mario Capriuolo, Gianni Caniglia, Vito Epifani, Romi Fuke, Mauro Ranieri, Luciano Morandin, Manuel Pirola, Marcos Robbiani, Carlo Talenti, e Michele Vitagliano. "È un onore e una responsabilità poter guidare l’Universal Solaro in questo nuovo capitolo – ha detto il nuovo presidente –. Il nostro obiettivo principale sarà ampliare l’offerta sportiva, rendendola accessibile a tutti, in particolare ai più giovani, creando un ambiente inclusivo e stimolante". Lattuada ha inoltre sottolineato l’importanza del ruolo sociale dell’ASD Universal Solaro: "Non si tratta solo di sport, ma di costruire una comunità forte e coesa. Inoltre, puntiamo a essere sempre più competitivi, valorizzando il talento e l’impegno dei nostri atleti. Grazie alle forti partnership già in essere con l’Inter, l’Universal Solaro si configura come un palco privilegiato per la crescita sportiva".

Particolarmente sentite anche le parole dell’ormai ex Cattafi, che traccia un bilancio del suo operato: "Un percorso importante, in alcuni momenti difficile, ma sicuramente pieno di soddisfazioni. Penso di aver dato tanto all’Universal e non solo a livello sportivo, ma anche a livello umano, mi riferisco ai rapporti con i ragazzi e con le loro famiglie e ai rapporti con l’amministrazione comunale per l’utilizzo delle strutture o la realizzazione del campo in sintetico. Anche a livello sportivo siamo cresciuti: abbiamo portato le giovanili dai provinciali ai regionali e la prima squadra dalla Prima Categoria in Promozione. È mancata solo la ciliegina finale, il passaggio in Eccellenza, ma sono convinto che potrà arrivare in futuro".