Soldi per i lavori allo stadio Franchi. I tifosi: "Ora il Siena può tornare a casa"

"Buone notizie": hanno preso con il sorriso, i tifosi bianconeri, la comunicazione dell’investimento, da parte del Comune, di 350mila euro, per lo stadio Franchi e il campo Bertoni all’Acquacalda (vedi pezzo in cronaca). Una notizia attesa, in questo finale di primavera senza calcio giocato (il campionato di Eccellenza è terminato a fine aprile), nessuna comunicazione ufficiale su quella che sarà la Robur 2024/2025, ma solo qualche ‘indizio’, e la speranza in un’estate finalmente serena. Negli ultimi anni, tra un disastro e l’altro, i vari organici bianconeri sono stati costruiti in fretta e furia (anche nel 2021, quando l’attesa fu per il ripescaggio in Serie C), con, talvolta, la squadra costretta a pagarne le conseguenze. L’estate scorsa, il Siena di Magrini non ha neanche avuto il tempo di svolgere il ritiro di preparazione pre-campionato, si è dovuta accontentare di qualche giorno a Chianciano, con poco più di una decina di giocatori a disposizione, prima di esordire in Eccellenza.

E’ andata bene, grazie al lavoro dello staff tecnico, alla qualità degli uomini scelti dal ds Guerri, alla dedizione di chi è sceso in campo. Quest’anno, invece, i direttori Farina e Guerri, insieme a mister Magrini hanno il tempo necessario per allestire la rosa e stilare il programma di lavoro. E la possibilità di pestare, salvo ulteriori intoppi, l’erba dello stadio Franchi, l’erba di casa.