Solidarietà. Pan…QuaViO…forte in distribuzione ad offerta libera

Prima della partita Siena-Grosseto, i volontari dell’organizzazione di volontariato QuaViO saranno presenti per consegnare, a offerta libera a chi vorrà, il ‘Pan…QuaViO…forte’, il panforte di Siena Igp prodotto dall’Antica pasticceria Masoni di Colle Val d’Elsa. Il dolce, simbolo delle festività e della solidarietà, sostiene le attività dell’Associazione, impegnata nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e con patologie cronico degenerative. "Ci occupiamo di assistenza domiciliare alla fine della vita – ha spiegato la presidente Vanna Galli –, fine che comincia quando una diagnosi di malattia inguaribile piomba come un mattone. E’ proprio quello il momento in cui la QuaViO si rende disponibile in tutti i modi in cui c’è bisogno di stare vicino alle persone. Il nostro ringraziamento va a Siena Fc per averci concesso questa possibilità che ci permette di raccogliere offerte e diffondere la cultura delle cure palliative".