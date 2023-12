Solidarietà. Progetto ‘Casa di Babba Natale Otaria’. Masini in visita dai ragazzi del Marciano

Il Siena ha aderito al progetto ‘Casa di Babba Natale Otaria’, iniziativa organizzata da Quavio in compartecipazione con Cesvot e in collaborazione con Siena Cuore, Codini e Occhiali, Anioc Siena, La Lunga Gioventù e Istituto di Vigilanza Volpe, in ricordo di Gabriele Ricci, contradaiolo dell’Aquila compagno e padre di 2 bimbe scomparso meno di 2 anni fa. I giovani calciatori del Marciano Robur hanno ricevuto la gradita visita del centrocampista bianconero Bernardo Masini (nella foto), che ha osservato l’allenamento, dato consigli ai bambini e donato la sua maglia. Non sono mancati anche i rigori, nei quali Masini ha lanciato la sfida ai portieri del Marciano (vittoria dei piccoli!). Presente all’incontro il Centro Sportivo Italiano sezione di Siena. "La solidarietà e l’altruismo vanno comunicati anche ai bambini. Dare agli altri fa bene, prima di tutto a se stessi" le parole del vicepresidente di Quavio Giuseppe Saponaro.