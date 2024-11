Solo 5 reti subite in 13 partite. La Samb ha la migliore difesa

Solo cinque reti subite in tredici partite disputate. Orsini imbattuto da tre gare ed un solo gol subito (contro l’Avezzano al Riviera) nelle ultime sei gare, migliore difesa del girone. Numeri importanti quelli del reparto arretrato della Samb che conferma l’ottimo stato di forma di tutta la squadra. "Avere questi numeri -dice Alessio Zini ai microfoni di A Ritmo di Samb, trasmissione di Vera Tv- per noi è sicuramente fondamentale. Il nostro obiettivo è quello di limitare gli avversari e ad oggi ci stiamo riuscendo veramente bene. C’è molto affiatamento tra i compagni di reparto e bisogna ora continuare su questa strada. Orsini è migliorato molto ma anche Semprini è un ottimo portiere. Ha dimostrato di avere doti importanti. Giocare al Riviera delle Palme è molto difficile per tutti i giovani perché si prova una grande emozione. Deve continuare ad allenarsi con intensità perché può crescere ancora tanto. Per quanto mi riguarda sono sempre stato un difensore centrale o nella difesa a tre o in quella a quattro. Per la prima volta ho giocato da terzino, con mister Palladini che mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo. Ho subito accettato, allenandomi con la massima intensità. All’inizio ero un po’ in difficoltà ma poi partita dopo partita, mi sono adattato bene al ruolo, dando sempre il massimo". Zini sposa in pieno la filosofia di Palladini. "Una grandissima persona -afferma-ogni giorno ci fa lavorare sulle nostre lacune. Lo accusano di essere un difensivista ma il nostro è un calcio molto offensivo. Da parte nostra mettiamo in pratica ciò che ci dice ed i risultati si vedono. Siamo veramente un gran bel gruppo e lo testimonia ciò che accade a fine partita. A partire da Semprini fino ad arrivare a chi ha giocato meno, sono i primi a festeggiare una vittoria. E questo è un dato di fatto importante che testimonia la solidità dello spogliatoio. Quando - sono arrivato a San Benedetto mi sono reso conto dell’atmosfera che si vive in città. Il nostro obiettivo deve essere quello di riuscire a portare ancora più entusiasmo allo stadio ma soprattutto -conclude Zini- raggiungere l’obiettivo finale che la società e i tifosi meritano". Stiramento tra il primo e il secondo grado al polpaccio per Valerio Baldassi, almeno un mese di stop. E’ slittato a questo pomeriggio l’appuntamento di Alessandro Zoboletti con il Carpi, per liberarsi del contratto biennale firmato a luglio. Il difensore classe 2005 venerdì sarà rossoblù.

Benedetto Marinangeli