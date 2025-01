Solo applausi per Settembrini. Difesa inoperosa

TROMBINI 6 Deve usare più i piedi che le mani e questo la dice lunga sul suo pomeriggio.

MONTINI 6,5 Copre la sua zona e duetta bene con i compagni.

CHIOSA 6 Non deve fare granché: presidia il centro della linea senza affanni.

GIGLI 7 Finalmente un gol dai difensori: bella incornata in area per sbloccare la sfida.

RIGHETTI 6 Non sempre preciso, ma si propone molto (dal 62’ BIGI 6 Minuti per farsi le ossa).

SETTEMBRINI 7 Torna titolare in grande spolvero: corre tanto, tocca molti palloni e disegna un assist delizioso per il gol di Guccione.

SANTORO 6 Regia al piccolo trotto, ma contro questo Legnago basta e avanza.

MAWULI 6,5 Spesso va a occupare la posizione di prima punta, ma si vede che non lo è. È comunque spavaldo, fisicamente debordante, nel vivo del gioco (dal 71’ LAZZARINI 6 Spezzone di gara per rientrare nelle rotazioni).

PATTARELLO 6,5 Trova il decimo gol con una sua classica azione rientrando col mancino. Prima ci aveva provato senza troppa convinzione (dal 62’ CAPELLO 6 Trenta minuti per conoscere i compagni).

GUCCIONE 7,5 Svaria su tutto il fronte offensivo, spesso va a prendersi palla a centrocampo e imbecca i compagni in area con passaggi visionari. Suo l’assist per Gigli, poi si mette in proprio finalizzando un’azione da videogioco (dal 71’ OGUNSEYE 6 Quando entra la gara non ha già più nulla da dire).

TAVERNELLI 6 Nel primo tempo spreca una buona chance. Si riscatta contribuendo al raddoppio nella ripresa (dall’82’ FIORE sv).

Luca Amorosi