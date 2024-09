Solo Cenaia può sorridere

Le pisane dell’Eccellenza stentano. Siamo solo alla seconda giornata, di tempo per cominciare a vincere ce n’è sin troppo, ma la situazione attuale è questa e la settimana appena iniziata vede Cenaia, Fratres Perignano, Mobilieri Ponsacco (non la Cuoiopelli perché il Pontebuggianese gioca il recupero della prima giornata) impegnate anche nelle gare di ritorno del primo turno della Coppa Italia. Ma torniamo al campionato. La seconda giornata sorride solo al Cenaia che batte 2-1 in casa lo Sporting Cecina e riscatta subito la sconfitta di Viareggio.

Non è stato facile per gli arancioverdi che si sono trovati di fronte un Cecina da corsa, sfrontato e ottimamente messo in campo. Bravissimo il portiere Baglini a salvare il risultato in alcune circostanze. Poi la squadra di Sena è riuscita a far valere la sua maggiore esperienza e portare a casa in tre punti che riscattano subito il passo falso di Viareggio. Domani in Coppa il Cenaia è impegnato (ore 17 al Pennati) nella partita di ritorno del primo turno contro i Mobilieri Ponsacco. All’andata gli arancioverdi hanno vinto 2-0 in trasferta mettendo così una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Secondo pareggio per il Fratres Perignano che anche quest’anno ha allestito una squadra per l’alta classifica. Dopo l’uno a uno in casa contro il Camaiore, una delle corazzate del girone A di Eccellenza, la compagine di Roberto Falivena non è andata oltre lo zero a zero sul campo del Fucecchio dimostrando che ancora i meccanismi e il gioco di Falivena devono ancora essere assorbiti al meglio. Domani, alle 15, Lucaccini e compagni sono attesi dal ritorno della Coppa Italia dopo lo zero a zero casalingo dell’andata contro il Montespertoli. A Montespertoli il fischio d’inizio è alle 15. Qualificazione apertissima.

I Mobilieri Ponsacco hanno ottenuto a Certaldo il primo risultato positivo nelle tre gare ufficiali finora disputate. Non a casa in trasferta visto che il Comunale per i rossoblu di Macelloni è da parecchi mesi quasi un campo tabù. La squadra, comunque, è attrezzata con nomi di rilievo per la categoria e non faticherà a uscire dal torpore iniziale. A cominciare da oggi nel ritorno di Coppa a Cenaia.

La Cuoiopelli è l’unica squadra di Eccellenza della Valdera e del Cuoio ad essere ancora a secco di punti dopo le prime due giornate. Il 5-0 di Castelnuovo Garfagnana è troppo penalizzante. Anche se la vittoria della squadra di casa non è in discussione, la Cuoio vista nel primo tempo ha giocato meglio del Castelnuovo. Il fortunoso uno a zero all’ultimo minuto e il raddoppio dopo poco l’inizio della ripresa con la palla uscita di oltre un metro in fallo laterale hanno tagliato le gambe ai conciari. Ritorno di Coppa per la Cuoio il 25.