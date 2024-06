Sorano, scelto il nuovo allenatore. Squadra affidata a Daniele Viviani

Il Sorano ha deciso di voltare pagina. La formazione di Seconda categoria, fresca di dimissioni del proprio tecnico Baldoni e di rinnovo delle cariche societarie, ha scelto il nuovo mister: in panchina arriverà il laziale Daniele Viviani, 37 anni.

Un passato brillante da calciatore, con presenze in serie D, conoscitore dei campionati toscani dopo aver vestito le maglie di Fontebelverde e Sant’Andrea. Fortemente voluto dal direttore sportivo Giulio Zapponi, Daniele Viviani è un tecnico preparato giovane e all’avanguardia: l’anno scorso ha ben figurato in Prima Categoria laziale in quel di Ischia di Castro. Viterbese, Viviani, ha scelto l’offerta di Zapponi e del Sorano, società che ha l’obiettivo di puntare nuovamente al ritorno in Prima categoria. E dopo la conferma di Gabriel Zolla, la società è riuscita a tenere anche Lorenzo Picchiotti che, per il terzo anno consecutivo sposa, nonostante le numerose offerte, i colori biancocelesti. Serietà attaccamento alla maglia dedizione affidabilità sono solo alcune delle caratteristiche che lo contraddistinguono.