Sorba Calcio a 5 festeggia la promozione in Serie C1 con una stagione trionfale

Giorni di grande entusiasmo a Casciano di Murlo per la brillante promozione ottenuta dalla squadra di calcio a 5 della Sorba in serie C1! La società biancorossa, che vanta un passato di tutto rispetto anche nei campionati Figc di calcio a 11 fino al 2018, ha conquistato questo prestigioso traguardo al termine di una stagione trionfale, in cui ha messo insieme 67 punti, frutto di ben 22 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. La promozione matematica è arrivata a tre giornate dalla fine, nella trasferta di Monticiano, dove La Sorba si è imposta 7-4.

Il segreto di questa vittoria? "Già l’anno scorso – sottolinea il presidente Vittorio Mazzeschi – abbiamo sfiorato la promozione arrivando secondi in campionato e poi perdendo la finalissima nella final four. Quest’anno, migliorando ulteriormente la rosa, abbiamo fatto finalmente centro! Il segreto? Tutto l’ambiente, a partire dallo staff tecnico e dalla rosa dei giocatori, proseguendo con la società per finire con uno straordinario pubblico di tutte le età sempre presente nel palazzetto di San Rocco il venerdì sera".

Il mister? "E’ Alessandro Fontani, un cascianino doc che prima come giocatore ed ora come allenatore è sempre stato un uomo di punta nella Sorba. Da segnalare anche il ruolo non secondario dei suoi due collaboratori, Federico Del Carlo sotto il profilo tecnico e Claudio Amore dal punto di vista atletico".

I dirigenti? "Grande merito è anche del mio vice, nonché responsabile del settore calcio a 5, Francesco Golini, e del direttore sportivo Simone Trochei".

Il bomber? "E’ Lorenzo Baldini, arrivato a Casciano a novembre e autore di grandi prestazioni e di 47 reti. Il capitano è Giovanni De Andreis, il vice capitano è Tommaso Gasparrini e poi ci sono Daniele Pellegrino prelevato dal Futsal Torrita ed il portiere Luca Cometti. Ma al di là delle individualità, il segreto di questa vittoria è stato lo spirito di gruppo!".

Giuseppe Stefanachi