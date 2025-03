Sorpasso, San Costanzo campione di fair play

Cambiamento al vertice della classifica del girone A di prima categoria. Grazie al successo nel big match di Calcinelli con la Nuova Real Metauro (300 spettatori) il San Costanzo ha sorpassato i rivali e si insediato al primo posto con 2 punti di vantaggio sulla stessa Nuova Real Metauro. In terza piazza l’Atletico Mondolfo (a meno 6) e al quarto posto l’Avis Montecalvo e il Peglio (a meno 8).

Il commento al campionato è di Fabio Pagnetti, presidente della neo capolista San Costanzo che ha fatto l’impresa proprio nell’ultima giornata e che adesso vuole portare a termine una missione che sembrava un sogno e che sta diventando realtà, anche se dovrà fare i conti con una Nuova Real Metauro che non si arrenderà di certo: "Riguardo la partita di sabato scorso posso dire che tutti eravamo consapevoli di affrontare una delle squadre più forti del girone, per noi era importante non perdere per non far allontanare troppo i nostri avversari. È stata una partita tutto sommato equilibrata e si sapeva che al minimo errore una delle due sarebbe stata punita. Dopo il gol subito il nostro mister ha fatto dei cambi e siamo riusciti a pareggiare e poi a ribaltare il risultato. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma questo è il bello del calcio".

I numeri. Cinque le vittorie dell’ultimo turno. Due i successi esterni. La Nuova Real Metauro vanta il miglior attacco del girone (46). È sempre l’Apecchio la squadra che ha segnato di meno (17). L’Atletico Mondolfo e la Nuova Real Metauro vantano la miglior difesa del torneo (solo 21 le reti subite). La difesa più perforata del girone è quella del Muraglia (48 volte).

I bomber. La classifica cannonieri dopo 25 partite è la seguente: 17 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 11 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 10 reti: Luca Braccioni (Peglio), Salvatore Saurro (San Costanzo). 9 reti: William Cecchini (Maior), Cristian Ciacci (Csi Delfino) e Domenico Ottaviani (Audax Calcio Piobbico). 8 reti: Mattia Pagnini (Pantano), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Bernardini Paoli (Peglio).7 reti: Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico) e Luca Boiani (Nuova Real Metauro). 6 reti: Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Matteo Agostini (Csi Delfino), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Marseljan Mema (Avis Montecalvo), Luca Palazzi (Mercatellese), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova) e Salvatore Pica (Viridissima Apecchio). Seguono con 5 gol a testa 11 calciatori.

La squadra della settimana: 1) Di Tomaso (Pantano), 2) Di Addario (Avis Montecalvo), 3) Furiassi (Nuova Real Metauro), 4)Vichi (Csi Delfino Fano), 5)Londei (Peglio), 6)Baldini M. (Osteria Nuova), 7) Grossu (San Costanzo), 8)Materni (V.Apecchio), 9)Ottaviani (Audax Calcio Piobbico), 10)Ferraraccio (Falco Acqualagna), 11)Alex Bruscia (Mercatellese). All Pistarelli (San Costanzo). Arbitro Piagliacampo di Pesaro (Nuova Real Metauro- S.Costanzo).

Amedeo Pisciolini