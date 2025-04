Sorzi e Calanca brillano nel nono clean sheet della stagione

SORZI 7. Due interventi monumentali per il nono clean sheet. Di puro istinto quella sul tiro di Corradini leggermente deviato, da campione a destra sulla punizione micidiale di Cianci. Ripresa da spettatore aggiunto.

ROSSINI 7. Era finito fuori solo per motivi di under e il rientro coi fiocchi prima a destra e poi nel finale da centrale conferma la sua grande stagione. Solo Vannucchi gli nega il gol che attende da tanto.

ZAGNONI 7. Cambia partner ma non livello di prestazione, il duello con Cianci è per uomini veri e nella ripresa toglie dal campo il ’bisonte’ ternano.

CALANCA 7,5. Non giocava titolare dal 5 gennaio, addirittura da centrale da novembre, ma nessuno se ne accorge. Domina di testa, gestisce bene tutti i palloni, con il cuore da capitano che 4 anni fa ha dato il via alla rinascita biancorossa. (30’st Tcheuna 6,5. Eccolo di nuovo, 4 mesi dopo, ad arare la destra per un rientro tanto atteso).

RIGO 6,5. Ci mette un po’ a trovare i tempi giusti su Donati, cresce nella ripresa.

AMAYAH 7,5. Ora che il piede è guarito è tornato il dominatore di questo grande scorcio di 2025. Gestisce con qualità ogni pallone, vince tanti duelli.

MANDELLI 7,5. Il suo secondo nome è qualità, basta vedere come dopo 88’ di battaglia pura mandi in porta Casarini quasi con gli occhi chiusi. È l’assist numero 7 in stagione, giù il cappello per il professore. (46’st Figoli sv)

CAMPAGNA 6,5. Preferito a Puletto, si cala bene nella parte e porta il suo mattone. (30’st Casarini 7. "Mi piacerebbe fare di più in questo finale…" aveva detto giovedì. Eccolo servito il qualcosa in più, un’incursione alla Barella col tocco morbido col mancino. Prima rete biancorossa dal valore infinito).

CORTESI 7. Non fa sfracelli ma quando tocca palla servono tre ternani per intuire la sua mossa. Manda in porta col prestigio Stanzani innescando il rosso. Tante cose buone.

FOSSATI 6. Poco servito, auita in fase difensiva poi si fa male. (1’st Puletto 6,5. Sfiora il "golazo" su punizione in una ripresa di sostanza).

GERBI 6. Spesso isolato, sfiora due volte il bersaglio. (22’st Stanzani 7. Impatto devastante, fa subito espellere Maestrelli, poi inizia l’azione del gol).

