Sospiro di sollievo in casa Poggibonsi. Rientro più vicino per Purro e Coriano

Ritorno più vicino per Purro (nella foto) e per Coriano nell’organico dei giallorossi. La recente sosta del campionato di serie D ha permesso al Poggibonsi di lavorare anche sul recupero dei suoi effettivi a livello fisico ed ecco quindi maturare a poco a poco la possibilità di vedere a disposizione dello staff gli esterni – l’uno offensivo e l’altro difensivo – che avevano dovuto saltare a causa dei rispettivi acciacchi l’ultimo impegno in ordine cronologico dei Leoni, allo stadio Stefano Lotti con la Pianese. Mister Calderini potrebbe quindi tornare a contare sulle due pedine per il prossimo confronto, domenica pomeriggio in trasferta con il Real Forte Querceta. Gli allenamenti in programma in viale Marconi da qui alla vigilia del match in Versilia, forniranno al tecnico le necessarie risposte in proposito. Riguardo cioè all’eventuale utilizzo di Purro e Coriano tra i titolari o nella versione part-time. In occasione di una sfida che nasconde senza dubbio delle insidie per via della volontà del Real Forte Querceta di conquistare punti utili alla risalita di rposizioni nella graduatoria del girone E dei dilettanti nazionali. Dal canto suo il Poggibonsi vuol provare a mantenere la sua linea di continuità nei risultati, ben sapendo del valore delle rivali lungo l’itinerario, a partire proprio dal viaggio in calendario per il 18 febbraio. In materia di elementi da ritrovare nella rosa di Stefano Calderini, sembra ancora presto per vedere di nuovo all’opera in attacco Motti. Il quale comunque, oltre ogni avversità a suo carico, sta proseguendo senza pause nel cammino di riavvicinamento al rettangolo dopo l’infortunio del 20 dicembre nella gara infrasettimanale fuori casa del Poggibonsi con il Figline terminata senza gol. Paolo Bartalini