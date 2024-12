Spal Vis Pesaro 0-1: terza vittoria di fila per i pesaresi

Pesaro, 7 dicembre 2024 – Dopo un primo tempo senza sussulti al Paolo Mazza succede tutto nella ripresa. Infatti nei primi quarantacinque minuti è la Vis ad imporre il suo gioco senza però mai risultare pericolosa, nella ripresa è la Spal a partire forte. Prima Mignanelli e poi Polito impensieriscono Vukovic, spettatore così come il suo collega Galeotti fino a quel momento.

La Vis reagisce però subito con una conclusione di Di Paola in piena area di rigore che finisce di poco a lato. Pesaresi che passano poi in vantaggio dagli sviluppi da corner. È un ennesimo ottimo calcio piazzato a portar gioia al popolo biancorosso oggi assente. Paganini dopo una partita di sostanza è infatti abile ad arrivare per primo a rimbalzo e a ribadire in rete il palo di Coppola.

La reazione della Spal è affidata alla propria bandiera: Mirco Antenucci che richiama Vukovic al grande intervento. È l'ultima chance della Spal che si deve arrendere ad una grande Vis. Estremamente solida e cinica. Gestendo da grande squadra ogni situazione sta fa sognare un'intera città. Terza vittoria di fila per i pesaresi e quarto posto ulteriormente rinforzato. Vincendo a Ferrara, per la prima volta nella storia della Vis, gli uomini di Stellone in questa stagione stanno trasformando in realtà ogni più rosea aspettativa.

Il tabellino

Spal 0-1 Vis Pesaro

Spal

Galeotti, Bruscagin, Polito (21 s.t Arena), Calapai, Nador, Mignanelli, Zammarini, D’Orazio (40s.t Conte'), Radrezza (12 s.t Buchel), Antenucci, Rao

Vis Pesaro

Vukovic, Zoia, Palomba, Pucciarelli, Nicastro (dal 18 s.t Orellana), Di Paola, Molina (Okoro dal 33), Paganini, Coppola, Tavernaro (Neri dal40 s.t), Peixoto