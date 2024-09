La Carrarese cede il derby: vince lo Spezia. Risultato 4-2

La Spezia, 22 settembre 2024 – Il derby è dello Spezia e non c’è dubbio sulla legittimità del risultato, frutto di una supremazia apparsa evidente nell’arco di tutto l’incontro. Neanche il gol in avvio è bastato alla Carrarese per portare dalla sua parte una sfida in cui i liguri hanno dimostrato una netta superiorità Calabro ha deciso di giocarsela col “suo” 3-4-2-1 dando anche un segnale forte di coraggio alla squadra. Dietro ha confermato il recuperato Oliana mentre in mediana è stato scelto Giovane come compagno di Schiavi. A sorpresa in attacco è stato “rispolverato” Cerri con Shpendi e Panico schierati come sotto punte. Gli azzurri hanno rischiato grosso alla prima azione in velocità dello Spezia che ha portato Salvatore Esposito davanti al portiere ma Bleve ha compiuto il primo di una serie di miracolosi interventi. Sul capovolgimento di fronte gli apuani hanno trovato il gol con un sinistro “masticato” ma letale di Cerri che dal limite si è infilato all’angolino dopo un cross di Zanon respinto fuori area. La reazione dei locali è stata furiosa con Pio Salvatore che ha iniziato un duello personale con Bleve. Al 13’ il portierone gli ha respinto di piede il tiro in area da ottima posizione, al 15’ gli si è opposto in tuffo ed al 23’ ne ha sventato l’incornata. Lo Spezia è stato pericolosissimo anche sui corner calciati in serie. Di testa due volte non ha trovato lo specchio nella porta ma al terzo tentativo al 24’ ha fatto centro proprio con Pio Esposito. La Carrarese fino al pareggio non si è più vista se si esclude una punizione di Schiavi respinta coi pugni da Gori e nella stessa azione una girata a lato di Shpendi. Dopo il gol i marmiferi si sono ricomposti reggendo meglio il confronto ed andando anche vicini al gol al 32’ con un contropiede di Panico. La ripresa si è aperta in maniera traumatica per gli ospiti con Zanon che ha provocato un rigore ingenuo già al 2’. Salvatore Esposito ha spiazzato Bleve dal dischetto. Lo Spezia al 16’ ha trovato anche il terzo gol sugli sviluppi di una punizione che ha liberato al tiro Cassata. Stavolta Bleve ha compiuto una mezza papera e sulla corta respinta ancora Pio Esposito non ha avuto problemi nel depositare in rete. Nel frattempo Calabro ne aveva sostituiti tre contemporaneamente cambiando le fasce e togliendo davanti l’ariete Cerri. La Carrarese è rientrata in partita al 74’ con Oliana che ha segnato con un bel diagonale su assistenza di Shpendi su azione d’angolo. Lo Spezia ha rimesso, però, quasi subito le cose a posto. Al 75’ Bleve si è opposto coi pugni a Colak ma all’83’ è stato trafitto dall’incornata ravvicinata di Hristov su ennesimo corner.

Tabellino

SPEZIA 4-CARRARESE 2

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata (86’ Degli Innocenti), Esposito S., Bandinelli (81’ Nagy), Reca (81’ Elia); Esposito P. (70’ Colak), Soleri (86’ Falcinelli). A disp. Mascardi, Wisnieswki, Benvenuto, Giorgeschi, Candelari, Djankpata, Di Serio. All. D'Angelo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon (57’ Bouah), Schiavi, Giovane (77’ Zuelli), Cicconi (57’ Belloni); Panico (72’ Cherubini), Shpendi; Cerri (57’ Finotto). A disp. Mazzini, Guarino, Hermannsson, Motolese, Capezzi, Palmieri, Capello. All. Calabro.

Arbitro: Rapuano di Rimini; Berti di Prato e Zingarelli di Siena; quarto ufficiale Mazzoni di Prato; Va Camplone di Pescara e AVar Pagnotta di Nocera Inferiore.

Marcatori: 5’ Cerri (C), 24’ e 61’ Esposito P. (S), 48’ Esposito S. (S), 74’ Oliana (C), 82’ Hristov (S). Note: spettatori 10.354 di cui 118 ospiti (abbonati 4712) per un incasso di 117998 euro; angoli 9-5; ammoniti Hristov, Giovane, Cerri, Reca, Bouah, Oliana; recupero 2’ e 5’.