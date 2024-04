"Spezia Women vince contro Real Meda: quinta vittoria consecutiva e occhi puntati al quarto posto"

Spezia Women

2

Real Meda

1

SPEZIA WOMEN: Aliquò; Barraza (70’ Lombardo), Monetini, Lehmann, Duce; Dezotti, Ciccarelli, Manea (73’ Sansevieri), Lovecchio (80’ Passalacqua), Buono, Vacchino (65’ Del Freo). A disp: Maarouf, Danci, Nkamo All. Morbioni

REAL MEDA: Ripamonti, Arosio, Campisi, Vergani, Ballabio, Ferrario, Mariani, Ragone, Antoniazzi, Podda, Kouda. A disp: Barzaghi, Ballabio, Roventi, Viscuso, Moroni. All. Zaninello.

Arbitro: Bassetti di Lucca, assistenti Colella di Imperia e Cucchiar della Spezia.

Reti: 24’ Lovecchio, 43’ Dezotti, 80’ Podda.

CASTELNUOVO MAGRA – Bellissima partita, tirata e combattuta fino al 90° con uno spettatore d’eccezione: l’aquilotto Rachid Kouda sugli spalti del ’Marchini’ a vedere la sorella che milita nel Real Meda. Lo Spezia ha vinto meritatamente sopratutto per un ottimo primo tempo dove il vantaggio poteva essere ancora piu ampio del 2-0. Poi nel finale, causa il gran caldo e molta stanchezza accumulata anche nel tour de force dei recuperi prima di Pasqua, lo Spezia Women ha subito la reazione delle lombarde che hanno spinto alla ricerca del pareggio, accorciando il risultato. Due gol annullati, uno per parte per fuorigioco molto dubbi. Per lo Spezia quinta vittoria di fila e quinto posto ad un solo punto e con il quarto nel mirino. Domenica scontro diretto a Sesto San Giovanni.

Risultati: Caprera-Pro Sesto 0-2, Moncalieri-Livorno 1-0 Monterosso-Orobica 0-1, Doccia- Baiardo 1-0, Vittuone-Ivrea 2-1, Azalee-Lumezzane 0-3, Roma– Tharros 3-3. Classifica: Lumezzane 56, Orobica 54, Moncalieri 51, Azalee 44, Ivrea 38, Spezia 37, Pro Sesto 34, Meda 33, Monterosso e Baiardo 30, Roma 29, Tharros 26, Vittuone 18, Doccia 10, Caprera 6, Livorno 5.

Marco Zanotti