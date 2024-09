Spogliatoi. Alfonsi: "Eppure abbiamo giocato bene»

"Abbiamo visto quanto sia difficile giocare in D dove si può perdere 3-0 dopo avere disputato una buona partita". Sante Alfonsi, allenatore della Civitanovese, parla dell’esordio a L’Aquila. "Sapevamo – aggiunge – che si sarebbe trattato di una gara complicata che i ragazzi hanno interpretato molto bene nel primo tempo quando abbiamo messo in difficoltà gli avversari". A inizio ripresa c’è stato il micidiale uno-due dei locali. "Loro – spiega – hanno segnato due reti, la prima su rigore e poi hanno sfruttato una palla che abbiamo perso. Ecco, certi giocatori ti fanno male in simili occasioni". Poi L’Aquila ha segnato ancora con Banegas che ha battuto magistralmente una punizione. "Ritengo che la formazione allenata da Pagliari sarà una delle protagoniste del campionato". La Civitanovese si è presentata all’appuntamento senza tre squalificati e senza l’attaccante Padovani, ancora non del tutto recuperato. "Ha fatto bene – taglia corto Alfonsi – chi è sceso in campo". Il punto è non abbattersi perché nel campionato ci saranno altri momenti difficili, occorre quindi restare sempre in partita. "Non dobbiamo mai mollare mentalmente".

È soddisfatto il tecnico Giovanni Pagliari per l’inizio di stagione. "Innanzitutto – dice – è stato importante partire con il piede giusto ma la vittoria non deve portarci a pensare di essere diventati bravi. Ho poi apprezzato la voglia di mettere in campo quanto proviamo quotidianamente, mi sono piaciute la compattezza, la generosità e la voglia di correre insieme, aspetti fondamentali". La Civitanovese ha chiuso gli spazi nel primo tempo complicando la vita agli abruzzesi. "È normale vedere gli avversari chiudersi, ma quando si sblocca il risultato si hanno più spazi a disposizione. Dobbiamo anche dire che a loro mancavano dei giocatori importanti, magari non hanno avuto grandi ripartenze ma siamo stati bravi a bloccarli quando ci hanno provato". Il campionato ha già detto quanto sia difficile. "Ci attenderanno altre gare combattutissime in un torneo difficile".