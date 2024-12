Spogliatoi. Consonni non si esalta: "Potevamo fare meglio»

"Abbiamo giocato un buon primo tempo – dice mister Consonni –. Avendo i bianconeri, davanti, giocatori come Boccardi, Giannetti e Masini sapevamo che non avremmo dovuto concedere la profondità e la parità numerica dietro. Abbiamo concesso loro un po’ il palleggio ma senza che potessero farci male. Il secondo tempo mi è piaciuto meno, potevamo fare meglio nella fase di possesso. Avrei voluto una gestione della palla più semplice, più pulita, ma va dato merito anche al Siena". "La parola chiave è equilibrio – ha aggiunto Consoni –. Quando sono arrivato il Grosseto aveva la peggior difesa, adesso è la terza migliore. La pausa? Interrompe la corsa, sì, ma i ragazzi lavorano sodo dal 22 di luglio. Io ho anche chiesto loro uno sforzo in più per uscire dai play out e iniziare un attacco ai play off".

Tanta soddisfazione anche nelle parole di Marcello Possenti. "Con Dierna c’è un bell’affiatamento, ma è a livello di squadra che facciamo una buona fase difensiva – ha commentato il difensore –. Oggi, nella ripresa, ci siamo abbassati un po’ troppo, ma con coesione, aiutandoci l’un l’altro, siamo riusciti a portarla a casa". E’ invece amareggiato l’ex Grifone Lamberto Magrini. "Perdere quattro partite di fila in casa significa che abbiamo un problema – le parole del tecnico del Siena –. Davanti però avevamo un’ottima squadra, strutturata, che segna molto, soprattutto su palla in attiva e che merita il secondo posto. Marzierli è per me il miglior attaccante della categoria".

Angela Gorellini