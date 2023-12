Spogliatoi. Salmi: "Adesso in D andiamo noi». Domizzi: "Ci siamo equivalsi»

Il pari lascia immutata la classifica ma chi recrimina di più a fine gara è Francesco Salmi per le chance nella ripresa della Cittadella. "Siamo partiti nervosissimi – spiega - stiamo vivendo un momento difficile e io so le regioni ma le tengo per me. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto meglio e nel secondo tempo meritavamo di più: nell’occasione di Falanelli dovevano castigarli e il palo un po’ ha fatto la differenza. Ma abbiamo affrontato una squadra forte, qualcuno forse leggendo la formazione avrà pensato che ero matto giocando con i 4 attaccanti davanti (Falanelli, Guidone, Malivojevic e Martinez, ndr), ma io credevo e in più Covili e Bandaogo non stanno bene, mentre Vernia è fuori. La classifica? Siamo in tre o quattro squadre per la D, c’è anche il Nibbiano, ma a fine anno il campionato lo vince la Cittadella…". Prende il punto col sorriso Maurizio Domizzi, che rimane a -3 dalla vetta agganciando la Correggese al 2° posto. "E’ stata una gara senza gol – spiega il tecnico del Terre di Castelli – ma nello 0-0 si sono viste due squadre forti, con giocatori fisici e tecnici, loro sono la squadra più tecnica del girone, noi forse abbiamo più corsa e fisicità. La gara è stata davvero di livello ed entrambe con le proprie caratteristiche hanno fatto il massimo per vincerla. Ci siamo annullati a vicenda ed equivalsi in campo, ci prendiamo volentieri questo pareggio contro la capolista. La classifica è cortissima, nessuno lo poteva prevedere in questo modo a inizio anno. Questo equilibrio rende tutto più difficile perché ci sono tanti rivali forti, ma anche più stimolante il duello".