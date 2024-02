Spogliatoi. Troise: "Abbiamo alzato l’asticella. Grande gruppo»

Aveva chiesto ai suoi di provare ad alzare l’asticella. E i suoi a Recanati sono stati di parola. Ma Emanuele Troise non è certo uno per il quale una rondine fa primavera. Così, il tecnico del Rimini mette come sempre il gruppo al primo posto, ma quello contro la Recanatese lo archivia soltanto come il primo passo. "Verso quel qualcosa in più che dobbiamo e possiamo fare – dice – Sono orgoglioso di questo gruppo, perché è un grande gruppo. L’asticella in questa occasione l’abbiamo alzata, ma pensiamo già alla prossima gara e a quel Pontedera che domenica affronteremo in casa. Un altro bel banco di prova". Un modo per tenere tutti sul pezzo anche dopo una vittoria mai in discussione. Un modo per archiviare definitivamente la sconfitta nel derby con il Cesena. "Che va isolata, l’ho detto subito e continuo a pensarla così. Abbiamo perso contro la squadra più forte del campionato. Una sconfitta che ci ha delusi, ma che comunque non cancella quello che di buono abbiamo fatto e stiamo facendo".