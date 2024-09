Sport e solidarietà. Il Signa a passo di carica. Grassina aspetta la Fortis

Assi Giglio Rosso e Unione Sportiva Affrico, due storiche società fiorentine, sono le promotrici di tre giornate che legano lo sport all’aspetto sociale. Calcio giocato e atletica dal lato sportivo, incontri e convegni per l’aspetto educativo. Sul tema ‘Lo Sport, specchio dei tempi. Un viaggio tra parità e uguaglianza’ nasce un progetto di valore, col patrocinio di Coni, Comune di Firenze, Regione Toscana, Comitato paralimpico e Ansmes, per parlare agli sportivi, ai giovani, alle donne e affrontare il tema della violenza e dei femminicidi. "Fosse lo sport lo specchio dei tempi, la nostra società sarebbe migliore - ha detto il presidente della Commissione sport del Comune, Fabio Giorgetti -. L’evento vuole trasmettere un messaggio forte sul rispetto che è parte importante della crescita educativa dei nostri ragazzi nello sport e nella vita. Ci auguriamo un numeroso coinvolgimento dei giovani per capire cosa vuol dire gentilezza, educazione e rispetto".

Alla presentazione sono intervenuti i presidenti degli Assi Giglio Rosso Marcello Marchioni e dell’Affrico Valeria Pisacchi, che hanno illustrato i tre appuntamenti che verranno realizzati grazie a Ferragamo, ad Artemisia ed a Mita Academy.

Il primo incontro si svolgerà giovedì 26 settembre alle 17 all’impianto dell’Us Affrico con due partite di calcio (una maschile e una femminile), una sfida di basket femminile e un torneo di tennis. Al termine verrà inaugurata la tribuna rossa con l’intervento dell’Associazione Artemisia e la presenza dei genitori di Michela Noli, uccisa nel 2016 dal marito. A conclusione un monologo contro la violenza sulle donne organizzato dai ragazzi del Mita Academy. L’incasso sarà devoluto ad Artemisia. Il secondo incontro si svolgerà domenica 27 ottobre, dalle 9, agli Assi Giglio Rosso nel viale Michelangelo dove si svolgerà una staffetta 100 per 1000 metri con un ricordo di Michela Noli e con diversi interventi. La terza giornata sarà una Tavola Rotonda, sabato 7 dicembre, dalle 10,30, sul tema ‘La presenza femminile nel contesto sportivo’ con interventi di atleti e personaggi del mondo sportivo.

Francesco Querusti