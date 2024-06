Sport & solidarietà. ‘In campo con Arturo e Guaspa’, grande successo. Vecchie glorie e giocatori ricordano i due tifosi

Vecchie glorie, giocatori attuali della Robur ma soprattutto tanta emozione per la quarta edizione del quadrangolare ‘In campo con Arturo e Guaspa’ andato in scena ieri allo stadio Berni di Badesse in memoria dei due grandi tifosi bianconeri prematuramente scomparsi.

"Abbiamo deciso di giocarlo qui a Badesse perché è stata la casa della Robur quest’anno – ha detto il padre di Arturo, Vincenzo Pratelli (nella foto con il figlio e la sorella di Lorenzo Guasparri), mente e cuore di tutte le iniziative dell’associazione che porta il nome del figlio –. Siamo arrivati già alla quarta edizione e abbiamo deciso di restare con la stessa formula e stesse squadre. Il fatto che ci siano le vecchie glorie bianconere è un grande orgoglio e motivo di soddisfazione per noi – rimarca Pratelli –. Bello vedere anche alcuni calciatori attuali del Siena scendere in campo per la nostra causa (Galligani, Silberto ed Hagbe, ndr). Fanno sentire la loro vicinanza ai nostri progetti". Dello stesso avviso Francesca Guasparri: sorella del tifoso compianto "E’ sempre emozionante essere qui e vedere cosa riescono a fare Vincenzo con gli amici di Arturo e gli amici di mio fratello Lorenzo. Una giornata speciale che vede coinvolte le contrade di Selva e Aquila oltre a giocatori che hanno fatto la storia del Siena. Bellissimo che ci sia questo ritrovo tra l’altro al termine di una annata bella per il Siena. Arturo e Lorenzo sarebbero stati entrambi contenti di questa promozione e del legame che la squadra ha creato con la gente e la città".

Detto degli attuali Galligani, Hagbe e Siliberto, presenti ma a bordo campo mister Magrini e il difensore Biancon. Della Robur del passato invece tra campo (con le maglie degli Amici del Guaspa e di quelli di Arturo) e tribuna i vari Carsetti, Argilli, Arcadio, Voria e Gastaldello. In campo anche Guglielmo Mignani, bomber della neo promossa Pianese.

Guido De Leo