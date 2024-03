Sporting, afferra la Coppa. Stasera per Scandiano finalissima contro il Bakia

La Coppa Italia di Promozione "Maurizio Minetti" e il 5° posto nella graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza. Posta in palio alta stasera (ore 20.30) per lo Sporting Scandiano che sul neutro del sintetico di Zola Predosa deve superare l’ultimo ostacolo romagnolo del Bakia di Cesenatico. Baroni può contare sull’intera rosa a disposizione, mentre fra gli avversari sono out per squalifica il centrocampista Guagneli e l’attaccante Zavatta. Dirige il parmense Rossetti e in caso di parità previsti i supplementari ed eventuali rigori. I rossoblù puntano pure eguagliare il Fabbrico che due anni fa si aggiudicò il trofeo contro la Libertas Castel San Pietro quando la kermesse comprendeva anche i team di Eccellenza.

Mercoledì ricco di appuntamenti con diversi recuperi importanti: match-ball casalingo per il Casalgrande del trainer Siligardi che deve superare il Maranello per riconquistare la vetta del girone D di Prima con la leader Montombraro spettatore interessato. Secondo esame salvezza ravvicinato per la Rubierese che deve espugnare il campo della maglia nera Virtus Cibeno per uscire dalla zona play-out. Al pomeriggio derby fondamentale fra la Virtus Libertas e gli Original Celtic Bhoys per i rispettivi obiettivi. Operazione riscatto nel derby Guastalla-San Prospero Correggio, mentre il Masone per ribalzare in terza piazza deve indovinare il blitz contro la Virtus Correggio.

Big-match in Seconda per la Campeginese che viaggia nella tana della capolista Busseto e si gioca tutta una stagione. Gara senza domani pure il derby Virtus Calerno-Gattatico coi locali decisi a riscattare il passo falso con l’Fc 70, mentre i biancazzurri hanno l’ultimo treno per rientrare nei play-off. Crocevia pure per la Barcaccia che a Novellara cerca punti per tornare leader solitaria del girone D. Fetta di salvezza in palio fra Sporting Cavriago e Gualtierese.

Il riepilogo

Coppa Italia Promozione (finale): Bakia-Sporting Scandiano. Promozione. Girone B: Baiso/Secchia (36)-Vezzano (35) domani sera, ore 21.

Prima categoria. Girone B: Celtic Cavriago (14)-Langhiranese (40). Girone C: Guastalla (38)-San Prospero Correggio (23) a Gualtieri; Virtus Cibeno (13)-Rubierese (26) allo "Zaccarelli" di Carpi; Virtus Correggio (28)-Masone (40); Virtus Libertas (43)-Original Celtic Bhoys (26) ore 14.30. Girone D: Carpineti (12)-Spilamberto (31); Casalgrande (50)-Maranello (37).

Seconda. Girone B: Busseto (43)-Campeginese (41); Fonta Calcio (35)-Fc 70 (13); Mezzani (17)-Levante (20); Virtus Calerno (30)-Gattatico (28). Girone D: Novellara (29)-Barcaccia (42) ore 20.45; Sporting Cavriago (20)-Gualtierese (17) sul sintetico "Lari" ore 21.

Terza. Girone A: Fogliano (16)-Amici di Davide (25) ore 20.45; Invicta Gavasseto (25)-Ramiseto/Ligonchio (10) a Sabbione, ore 20.45.