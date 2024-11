Squadra di nuovo al lavoro. Grifone, ecco Bonuccelli

E così domenica il Grosseto ritrova un ex di lusso, mister Vitaliano Bonuccelli, sulla panchina del San Donato Tavarnelle, l’undici che domenica scorsa ha espugnato il terreno del Follonica Gavorrano. Sicuramente questo sarà un motivo in più, nella tredicesima giornata del girone d’andata, che dovrebbe spingere i biancorossi di mister Consonni ad ottenere il sesto risultato utile consecutivo nella seconda trasferta consecutiva. Ieri pomeriggio i biancorossi hanno iniziato la preparazione sul terreno del "Palazzoli". Tutti i giocatori a disposizione del tecnico con Bolcano che ha lavorato a parte. Buone notizie arrivano da Riccobono e Senigagliesi i cui infortuni di domenica sono meno gravi di quanto sembravano essere in un primo momento. Un Grosseto, dunque, ormai "trasformato" che ha ridato un po’ di interesse anche ai tifosi e agli sportivi maremmani e che sembra essere destinato a ricoprire un ruolo di primo piano in un girone dominato dall’equilibrio e dove i giochi sono ancora aperti. L’arrivo di Caponi e Dierna, e noi ci mettiamo anche quello di Cretella ormai riposizionato nel suo ruolo ideale, abbandonando la "follia" che voleva trasformare il capitano dei biancorossi in un difensore nello schieramento a tre, ed il cambiamento del modulo voluto da mister Consonni, sicuramente hanno contribuito al ritrovato equilibrio tra i vari reparti nella rinascita del "nuovo" Grosseto. P.P.