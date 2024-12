Squalificato il capitano. Cretella salta Montevarchi

Il Grosseto è pronto per la trasferta di domani che lo vedrà impegnato sul terreno dello stadio "Brilli Peri" di Montevarchi. Ieri pomeriggio ultimi schemi con le indicazioni di mister Consonni al "Palazzoli" e stamani la rifinitura. Il tecnico del Grifone dovrà fare ameno del capitano Riccardo Cretella che è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo, era in diffida, dopo l’ammonizione di sabato. Ora sono due i giocatori in diffida: Piergiorgio Sabelli e Andrea Addiego Mobilio. I biancorossi di mister Consonni sono intenzionati ad allungare la serie positiva (due pareggi e cinque vittorie consecutive) anche se troveranno un avversario, i rosssoblù del tecnico Lelli, assai determinato e deciso a riscattare l’opaca prestazione sul campo del Trestina. L’unico dubbio in casa biancorossa riguarda, appunto, la sostituzione dello squalificato Cretella: mister Consonni dovrebbe scegliere tra Sacchini o Riccobono. Ancora a riposo l’attaccante Luca Senigagliesi. A dirigere il match, inizio alle 14,30, è stato designato l’arbitro Giampaolo Tedesco della sezione di Battipaglia; assistenti Danilo Beretti di Pistoia e Luca Arcella di Frattamaggiore. Domani la biglietteria dello stadio montevarchino resterà chiusa per cui I tifosi maremmani possono acquistare I biglietti sul circuito Ciaotickets (www.ciaotickets.com) o nelle ricevitorie accreditate Ciaotickets: a Grosseto sono Stolzi, edicola La Vasca, edicola Il Semaforo, Tabaccheria 59.