Squalifiche. Civitanovese, una giornata a Passalacqua

Multata la Maceratese di 150 euro per lancio di fumogeni nel match disputato a Jesi. Ecco gli altri provvedimenti del giudice sportivo. Eccellenza. Un turno: Fabbri (Castelfidardo), Passalacqua (Civitanovese), Zagaglia (Jesina), Monaco (Montefano), Nasic (Tolentino), Aluigi e Dal Compare (Urbania). Promozione. Un turno: Fagiani (Appignanese), Veccia (Atletico Centobuchi), Berrettoni (Trodica). Multa di 300 euro al Potenza Picena. Prima categoria. Un turno: Mazzante, Marziali e Quintabà (Montecosaro), Culhhaj (Urbis Salvia). Multa di 200 euro al Montecosaro. Sarà recuperata il 23 dicembre alle 14.30 la partita Portorecanati-Cingolana San Francesco che non si è disputata per il forte vento.