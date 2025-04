Ss Arezzo trasferita a Gelmax Srl: stabilità e nuove prospettive per il club

Aver trasferito il 99% delle quote della Ss Arezzo nella neo costituita Gelmax Srl è un’operazione che mira a rafforzare la società e le garantisce maggior stabilità rispetto al fatto di essere di proprietà di una società di gas ed energia che può subire anche turbolenze dovute al mercato. Di fatto il club adesso fa parte a tutti gli effetti di una holding familiare che era un pò’ l’obiettivo che ci eravamo posti, ma in sostanza per l’Arezzo calcio non cambia nulla se non aver probabilmente qualche tutela in più". Guglielmo Manzo spiega in maniera sintetica, ma altrettanto chiara quelli che sono gli scenari dopo il maxi affare che ha coinvolto New Energy Spa che fino a marzo aveva detenuto il 99% delle quote del club amaranto. "Un’operazione necessaria - evidenzia ancora Manzo - dopo che avevamo deciso di cedere il 50% del capitale di New Energy a Fondazione Enasarco a fine anno e che si è concretizzata lo scorso 10 marzo".

In seguito all’affare, il marchio New Energy Spa è stato variato in Enasarco Energia spa che in base agli accordi tra le parti ha conservato la sede legale a Vasto, in provincia di Chieti, e la governance precedente. Il capitale sociale di un milione e 169.500 euro è ripartito tra il presidente Guglielmo Manzo (90%) e l’amministratore delegato Sabatino Selvaggio (10%), fino a maggio 2024 numero due della Ss Arezzo. Del consiglio d’amministrazione fa parte anche l’avvocato Remo Cordisco, ex membro del cda amaranto. Enasarco Energia ha per oggetto sociale varie tipologie di attività mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria ma non quella sportiva e ricreativa.

È per questo che è stata costituita Gelmax srl, al cui interno è confluita la Ss Arezzo. Il riassetto societario potrebbe avere ricadute interessanti anche sul progetto stadio. La solidità e il prestigio del nuovo partner economico di Manzo (l’utile di Fondazione Enasarco ha superato il miliardo di euro) potrebbe spingere imprenditori privati a partecipazione alla riqualificazione e poi alla gestione dell’impianto. E’ quello che si augura lo stesso patron amaranto in attesa di capire come finirà, sul campo, questa stagione sportiva che potrebbe regalare ancora una coda inaspettata ai playoff.