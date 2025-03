Stadio Morgagni da tutto esaurito. Cappelli: "Grazie, ci darà spinta"

Il dato era atteso, e ieri a un certo punto è diventato ufficiale: il derby Forlì-Ravenna farà registrare il tutto esaurito. Ieri pomeriggio il botteghino dello stadio Tullo Morgagni ha chiuso definitivamente i battenti con la vendita dell’ultimo dei 3.450 biglietti disponibili per assistere al big match ‘Vecchia Romagna’ che oggi, alle 14.30, vedrà Forlì e Ravenna giocarsi la serie C nella centesima sfida tra i due club.

All’attesissimo evento assisterà il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Tanti anche gli addetti ai lavori a partire dall’ex commissario della Nazionale ed ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, come sempre accompagnato dall’amico Mario Baldassarri patron del ‘Vip Master’ di Milano Marittima. La società biancorossa raccomanda agli sportivi di recarsi per tempo all’ingresso dello stadio per evitare ingorghi ai cancelli d’entrata. Per chi non ha potuto trovare il biglietto, l’atteso confronto sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Tele Romagna (canale 14 del digitale terrestre).

Per garantire l’ordine pubblico le misure di sicurezza vedranno all’opera 170 agenti di polizia e carabinieri, oltre ai rappresentanti della Polizia Locale impegnati alla gestione della viabilità. Dalle ore 13 alle 14.30 sarà chiuso il tratto di viale Roma tra via Cerchia e via Campo di Marte: sarà riaperto non appena si comincerà a giocare. Mentre il tratto di via Campo di Marte tra viale Roma e viale Spazzoli sarà vietato dalle 13 fino alla fine del match. All’interno dello stadio e nelle are limitrofe, dalle ore 12 alle 17 sarà vietata la vendita delle bevande in contenitori di vetro e in lattina e degli alcolici.

In serata il presidente del Forlì Gianfranco Cappelli ha scritto una lettera pubblica per ringraziare i tifosi: "Sono grato per la dimostrazione di affetto a chi non ci ha mai abbandonato, a chi varcherà i cancelli dello stadio per la prima volta, a chi tornerà allo stadio dopo tanto tempo. Dopo cinque anni lo stadio sarà di nuovo pieno".

Poi, a proposito della partita, il presidente continua: "Il derby dovrà essere una festa". Lo chiama "La Partita", con la P maiuscola. Ammette che ci sarà "molta tensione" ma "non desideriamo assistere a violenza e disagi. Tante persone saranno all’opera per la buona realizzazione dell’evento che sarà sicuramente magnifico". Spazio allo stato d’animo personale e dei propri collaboratori: "Per ogni componente della società è una grande emozione. Ma con la vostra potente spinta dagli spalti la famiglia biancorossa sarà ancora più forte".

Franco Pardolesi