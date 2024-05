Stagione al capolinea. Il rompete le righe previsto per fine mese

Si sono ritrovati ieri al ’Romeo Neri’ i biancorossi. Un momento di riflessione, ma non è ancora arrivato il momento del rompete le righe per il Rimini. Anche se ovviamente la coda della stagione non sarà vissuta sul campo da capitan Colombi e compagni. Due settimane, questa e la prossima, nelle quali i giocatori si rivedranno per tutta una serie di eventi che metteranno la parola fine sulla stagione. Tutto questo mentre nella stanza dei bottoni si inizierà a pensare al futuro. Magari il più in fretta possibile sfruttando, quest’anno a differenza dello scorso, tutto il tempo a disposizione per rendere concreti i progetti. Dalla scelta dell’allenatore, a quella dei giocatori. Una tabella di marcia che darà l’idea anche di quelli che saranno i programmi futuri della società della presidente Di Salvo. Un capitolo è stato chiuso, insomma, ma uno nuovo bisogna già iniziare a scriverlo. Magari provando ad alzare l’asticella. Magari, nelle speranze dei tifosi. Ma poi a mettere ’nero su bianco’ le ambizioni della prossima stagione dovrà e potrà essere soltanto la società.