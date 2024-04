Stagione da incorniciare. Carrarese, che spettacolo!. Nuovo record di punti. Calabro supera Dal Canto

Mancava da oltre due mesi la vittoria in trasferta alla Carrarese e non poteva esserci occasione migliore per ritrovarla. Farlo in un derby, al cospetto di oltre 600 tifosi azzurri, è stata una goduria totale anche perché in palio c’erano tre punti pesantissimi. La Carrarese adesso è sicura del terzo posto nel proprio girone con un turno d’anticipo ma contro il Pontedera non potrà ugualmente abbassare la guardia perché nel girone A c’è ancora il Vicenza che può insidiarle il posto di migliore terza. Gli apuani, comunque, hanno due punti di vantaggio ed il destino nelle loro mani. Se vincono non dovranno preoccuparsi di nessuno, se pareggiano dovranno sperare che il Vicenza non vinca ad Alessandria con più di un gol di scarto per mantenere la miglior differenza reti.

Il trionfo al Porta Elisa ha sancito anche il capolavoro di Antonio Calabro che è riuscito in sole 16 gare a conquistare lo stesso numero di punti, 35, che Alessandro Dal Canto aveva ottenuto in 21 partite. Se il tecnico veneto all’andata aveva fatto il record di punti in un girone della storia della Carrarese (34), quello pugliese lo ha subito migliorato. I punti totalizzati nel ritorno sono al momento 36 (1 con Dal Canto e appunto 35 con Calabro) con un’ultima sfida ancora a disposizione. Se a livello di collettivo la Carrarese sta facendo cose eccelse a livello individuale non si può non sottolineare l’impatto devastante che ha avuto Mattia Finotto, giocatore che col rigore trasformato domenica, è salito a 7 gol fatti con la maglia azzurra in 14 presenze di cui solo 9 da titolare. L’attaccante veneto non era certo arrivato all’ombra delle Alpi Apuane con le stimmate del bomber ma sta vivendo forse la sua migliore stagione di sempre a livello realizzativo.

Gli arrivi di Calabro e Finotto sono sicuramente dei meriti che vanno ascritti a intuizioni di una società che a gennaio non si è cullata su un quarto posto ma che alle prime avvisaglie di un possibile calo di rendimento è subito corsa ai ripari trovando i giusti correttivi per migliorare ulteriormente una squadra già performante. Adesso restano 90 minuti prima che si apra il proscenio dei play-off a cui la Carrarese non può che avvicinarsi con grande ambizione ed una consapevolezza di sé sempre più consolidata. Superare almeno il primo turno ed arrivare ai quarti di finale rappresenta l’obiettivo minimo. La squadra tornerà al lavoro questo pomeriggio. E’ rientrato in diffida Illanes che a Lucca è risultato uno dei migliori.