Stangata su Cristiani e Luca Remedi. Camaiore e zebre perdono i pezzi

Mercato, squalifiche e campo: nel calcio dilettantistico non ci si annoia mai. Vediamo allora cosa sta succedendo e cosa attende le nostre 10 squadre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria in questa domenica.

Serie D (20ª giornata). Dopo il pareggio 0-0 di mercoledì nel recupero a Grosseto, il Seravezza questa domenica torna a giocare in casa al “Buon Riposo“ dove ha tutta l’intenzione di allungare la propria striscia positiva. Affronterà l’Ostia Mare Lido, che si è appena rinforzata col forte difensore centrale Frosali (classe ’93 ex Grosseto e San Donato Tavarnelle). Tutta da seguire la “sfida nella sfida“ fra i bomber Lorenzo Benedetti e Daniel Kouko (entrambi autori di 11 reti in questo campionato). Arbitrerà Faye di Brescia, coadiuvato dagli assistenti di linea Turra di Milano e Prestini di Pavia.

Eccellenza (19ª). Qui tengono banco le decisioni del giudice sportivo. Il Camaiore perde il suo allenatore Pietro Cristiani, di nuovo squalificato a tempo (stavolta fino all’8 febbraio, dopo il rosso ricevuto in panchina nel match casalingo contro lo Sporting Cecina). Il Viareggio invece non avrà per le prossime 4 giornate il centrocampista Luca Remedi per questa motivazione: "Espulso per aver rivolto critica irrispettosa al direttore di gara ed aver bestemmiato. A fine gara si avvicinava nuovamente al direttore di gara per reiterare nella condotta irrispettosa". Dopo Fucecchio-Viareggio sono arrivate anche le multe di 250 euro ciascuna alle due società bianconere "per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari che provoca interruzione del gioco per due minuti". Venendo al campo, domani il big-match è Cenaia-Camaiore che sarà diretto da Carnevali di Prato, con guardalinee Scellato di Prato e Particelli di Carrara. La capolista bluamaranto dovrà fare a meno anche dei pilastri Zambarda dietro e Chiaramonti davanti: il capitano ed il bomber sono squalificati un turno per somma di ammonizioni. Gioca invece in casa al Marco Polo il Viareggio che ospita il Certaldo in una gara da 3 punti obbligatori per zebre (che ne hanno fatto solo 1 nelle ultime due gare): la terna è con Marongiu di Livorno, Luti di Livorno e Pieve di Pisa. Il Real Forte Querceta sarà sul campo del Mobilieri Ponsacco in una sfida salvezza per evitare i playout: la delicata partita sarà diretta da Baldasseroni di Pistoia, con Mucci di Pistoia e Angelici di Valdarno. Questa quarta giornata di ritorno si apre già oggi coi due anticipi del sabato Massese-Sestese (antipasto della finale di Coppa di mercoledì) e Sporting Cecina-Pro Livorno Sorgenti.

Promozione (19ª). In Versilia abbiamo Pietrasanta-Cubino (arbitra Foresi di Livorno, assistenti di linea Puccini di Pontedera e Braga di Pisa) e Forte dei Marmi-Montecatini (Manduzio di Livorno, Chernenkova di Piombino e Perndojaj di Firenze).

Prima categoria (18ª). Ci sono Capezzano-Montecarlo (Rosi di Lucca) e Tempio Chiazzano-Torrelaghese (Luciani di Livorno).

Seconda categoria (18ª). Domani si giocano Massarosa-Migliarino Vecchiano (Sorvillo di Piombino) e Dallas Romagnano-Corsanico (Massai di Firenze).