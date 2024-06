Stasera a Montignoso la prima sfida della XIX edizione. Scatta il Torneo delle Frazioni. In campo Renella e Montagne

Grande attesa questa sera per la cerimonia d’apertura della XIX edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso. L’incontro inaugurale, fissato per le ore 21.30, vedrà come al solito impegnata la squadra campione in carica, in questo caso la Renella, contro l’avversario di turno, le Montagne. Prima del match, però, ci saranno gli immancabili discorsi inaugurali dell’organizzatore Simone Paolini e del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, che darà poi anche il calcio d’inizio. In concomitanza col torneo dei grandi, come è ormai consuetudine, si svolgerà anche quello dei Piccoli Amici e stasera tutte e otto le squadre di baby calciatori sfileranno sul campo. Ci sarà, infine, un simpatico fuori programma con la premiazione della squadra del Montignoso che ha raggiunto la promozione in Prima categoria. Un tocco di bellezza sarà garantito dalle miss messe a disposizione dell’Autoscuola Massese. Dopo il minuto di raccoglimento in omaggio a Giancarlo Paolini, la cui memoria rivive ogni anno grazie al figlio che con l’associazione a lui intitolata gli dedica il Memorial, si inizierà a fare sul serio. Per le prossime settimane, dal lunedì al giovedì, è prevista una partita a sera, anticipata dalla stessa dei Piccoli Amici.

Il programma di questa settimana è il seguente: stasera Renella-Montagne, domani Cerreto-Capanne, mercoledì Cervaiolo-Piazza, giovedì Cinquale-Prato. Il torneo andrà avanti per un mese interno con finalissima prevista per domenica 7 luglio. Inutile aggiungere che è previsto, al solito, un grande pubblico.

Gianluca Bondielli