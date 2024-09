STASERA AL ’BOTTERO’ DI VILLAFRANCA. Memorial Riccardo Caroli, triangolare con Villafranchese, Pontremolese e Mulazzo

Con il calcio d’avvio programmato alle 20.30 scatta stasera sul ’Bottero’ a Villafranca il primo Memorial Riccardo Caroli, triangolare di calcio organizzato dalla società che vive all’ombra di san Francesco per ricordare, il 35enne jolly giallonero, scomparso pochi mesi fa. Evento voluto dall’amico fraterno e presidente del club di via delle Piscine Diego Giacopinelli con il quale ’Ricky’ divideva gioie e dolori delle sorti della Villafranchese, squadra in cui gioca il fratello e capitano Luca. Una iniziativa-evento chiaramente molto sentita per ricordare un ragazzo sensibile, educato, protagonista sempre in un mondo ricco di esagerazioni. Riccardo Caroli è stato avversario leale e ammirato per la sua sportività, doti assai rare in un mondo che vive di protagonismo. All’interessante e coinvolgente triangolo che si giocherà sotto le stelle hanno dato la loro adesione la Pontremolese (Promozione) Mulazzo (Prima categoria) e ovviamente la Villafranchese, che milita nel torneo di Seconda categoria. Calcio d’avvio fissato alle 20.30, ad aprire le danze sarà la Pontremolese contro Mulazzo, a seguire la perdente contro la Villafranchese. Poi la finalissima contro la vincente della prima partita, sempre contro il gialloneri. Viva è l’attesa per vedere all’opera la squadra riaffidata a Gianluca Conti, in contemporanea la ghiotta occasione per vedere in campo il rinomatissimo complesso rossoblù costruito da Stefano Strata, c’è poi la nuova Pontremolese modellata da Matteo Verdi che si cala in partita con il chiaro intento di ben figurare.

Ebal.