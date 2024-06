Stasera in piazza a Piumazzo. Beppe Signori si racconta

Beppe Signori (in foto) sarà il protagonista di ’Parlando di Sport con…’, l’appuntamento con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia e in collaborazione con Farmacia Masini, che si svolgerà stasera in piazza della Repubblica a Piumazzo alle 20,30. Intervistato dal direttore Gian Paolo Maini l’ex attaccante di Samp, Lazio e Bologna fra le altre racconterà aneddoti e passaggi della sua vita da calciatore e non solo, andando a ripercorrere anche il calvario giudiziario durato 10 anni che si è concluso con la piena assoluzione da ogni accusa nel giugno 2021, raccontato nel 2022 col libro ’Fuorigioco. Perde solo chi si arrende’.