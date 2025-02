Stasera la finale di Coppa di Terza Categoria. L’Hitachi tenta lo sgambetto al super San Felice

Da un lato la prima della classe, che sta cannibalizzando il campionato di Terza Categoria e che sogna di terminare la stagione con il "double" dopo aver centrato la promozione in Seconda. Dall’altro l’outsider, che staziona al momento a metà della classifica e che cercherà di ribaltare il pronostico mettendosi in bacheca il trofeo. E’ come si prospetta San Felice – Hitachi Pistoia, finale di Coppa Pezzimenti, che prenderà il via stasera alle 21 alla Palagina di Pieve a Nievole. Una partita secca, in un unico atto: novanta minuti regolamentari, più eventuali supplementari e rigori. E proprio per questo potrebbero esserci sorprese, in una partita che sulla carta sembra dall’esito scontato. I favori dei "bookmakers" vanno decisamente al San Felice: gli uomini di mister Borrelli guidano la graduatoria del campionato con 55 punti ed otto lunghezze sul Sarripoli e sin qui non hanno mai perso. Un rendimento da schiacciasassi. Dall’altra parte c’è l’Hitachi, che è decima in classifica ma che ha ancora due gare da recuperare e che potrebbe quindi risalire la china. La formazione di coach Esterasi non è sin qui riuscita a trovare quella continuità di rendimento necessaria per spiccare il volo verso le zone nobili, ma ha dato prova di potersela giocare con chiunque ed il percorso in coppa conferma il carattere di una squadra comunque coesa.

G.F.