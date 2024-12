Statistiche. Bianconeri battuti cinque volte in casa e una in trasferta

Dodici punti conquistati in casa, 15 in trasferta, per un totale di 27: è questo il bottino raggranellato dalla Robur nel girone di andata. Tra le mura del Franchi i bianconeri non hanno mai pareggiato, o hanno vinto (4 volte) o hanno perso (5); in esterna, invece, sono arrivati 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Sei delle lunghezze ottenute sono arrivate in rimonta, in partite in cui Bianchi e compagni sono riusciti a recuperare da uno svantaggio. Nessun gettone è stato invece conquistato dalla squadra di Magrini grazie a un rigore: in 17 giornate il Siena si è visto assegnare un penalty soltanto alla penultima di andata, sul campo dell’Ostiamare, ma il tiro di Niccolò Giannetti, dagli undici metri, si è stampato sulla traversa (l’attaccante ha comunque poi segnato la rete del definitivo 0-1). Il record spetta però alla Sangiovannese che in tutto il girone di andata non ha avuto neanche un rigore a favore. E a proposito di Ostiamare, sembra esserci una trattativa in corso tra l’attuale proprietario del club, Roberto Di Paolo e l’ex capitano e allenatore della Roma, Daniele De Rossi, cresciuto proprio in biancoviola e intenzionato a dare un futuro alla società che sta attraversando un momento di grande difficoltà economica e strutturale.