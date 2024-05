Storico ex bianconero. Argilli sarà l’allenatore del Foiano. Ufficiale l’incarico in panchina

Dopo le due stagioni vissute alla guida del Valentino Mazzola, per Stefano Argilli inizia una nuova avventura: è ufficiale l’approdo del mister sulla panchina del Foiano, reduce dalla separazione da Zacchei. Per il tecnico un nuovo cammino nello stesso campionato che lo ha visto protagonista negli ultimi campionati. Dopo una carriera da giocatore che vanta oltre 400 presenze da professionista e circa 50 in serie A con le maglie della Robur e del Livorno, Argilli ha appeso le scarpette al chiodo nel 2010, muovendo i primi passi da allenatore nel Poggibonsi per poi tornare al Siena, come responsabile del settore giovanile (si è anche seduto sulla panchina della prima squadra a sostituire per un breve periodo Gilardino). Nel 2021 ha guidato la Sinalunghese con cui ha centrato i play off.

Negli ultimi due campionati, come detto, ha allenato il Mazzola, ottenendo un sesto e un settimo posto. Adesso questa nuova esperienza. "La scelta del nuovo tecnico conferma la volontà di continuare il percorso di crescita della società amaranto" si legge nella nota del club.