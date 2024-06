Strategie. "La Civitanovese al lavoro, si pensa a garantire un futuro»

"La prossima settimana ci saranno degli incontri per possibili sponsorizzazioni". Lo afferma Mauro Profili, il patron della Civitanovese, mentre la dirigenza è al lavoro per allestire l’organico che dovrà affrontare la prossima stagione. Dopo gli ultimi arrivi in casa rossoblù, gli attaccanti Luca Del Moro ed Ettore Padovani, sono in corso due trattative per assicurarsi almeno un portiere. "Al calciomercato – chiarisce Profili – sta pensando il direttore generale Claudio Cicchi. Io, in questo momento, sono impegnato con il mio lavoro. Una volta conclusi alcuni affari lavorativi, potrò tornare a dare una mano allo stesso Cicchi. Mia intenzione è creare un comitato di imprenditori che possa ragionare a lungo raggio, quindi non solo per il prossimo anno, ma anche per le stagioni a venire. Al momento, nulla è escluso, sia che qualcuno possa contribuire con una sponsorizzazione sia che altri possano entrare nella base societaria. Vedremo".

Torniamo alla rosa. Tra gli sportivi, prevale la soddisfazione per i tempi anticipati con cui la dirigenza si sta muovendo sul mercato. Oltre ai già citati Del Moro e Padovani, sono approdati Nicolò Capodaglio, Ismaila Diop, Nicola Zanni, Matteo Rotondo e Filippo Giandomenico. Tra i confermati, spiccano invece Ivan Visciano, Matteo Ercoli, Marco Passalacqua, Andrea Cosignani, Valentin Franco, Kevin Buonavoglia, Andrea De Vito e Thiago Guedack. Ottime probabilità di permanenza riguardano invece Lorenzo Pasqualini, Ramiro Brunet, Stefano Spagna, Alex Strupsceki e Jacopo Domizi. Gli addii certi: Pablo Becker, Andrea Testa e Michele Paolucci. Infine, i possibili partenti sono Guido Verini e Matteo Cannella. Ancora da ultimare, la casella relativa al viceallenatore. Oggi, intanto è previsto un test congiunto al Polisportivo (ore 16.30). Vi parteciperanno diversi under e da lì, la società potrebbe attingere anche per la rosa.

Francesco Rossetti