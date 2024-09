Subito nella tana dell’Atletico Ascoli . La Samb cerca l’esordio col botto

Si inizia a fare sul serio. La Coppa Italia è stato l’antipasto ed ora si passa a tutto il pranzo. E per la Samb il primo piatto è la trasferta al don Mauro Bartolini di Monticelli dove se la dovrà vedere con l’Atletico Ascoli. Un avversario già "assaggiato" domenica scorsa ma che si presenterà all’esordio in campionato in veste totalmente diversa con i recuperi importanti di Nonni, Maio e soprattutto Ciabuschi che nell’ultima gara in campionato si prese anche il lusso di fare gol e che sette giorni fa al Riviera è rimasto a riposo. Ma anche la Samb dovrà fare di necessità virtù. Rispetto a domenica scorsa mancherà Guadalupi che sconta la prima delle tre giornate di squalifica rimediate nell’ultima giornata della regular season della passata stagione. Lulli non è in perfette condizioni ed al massimo andrà in panchina, l’esperimento Candellori play maker non ha soddisfatto Palladini. Ed ecco, quindi, che il tecnico rossoblù potrebbe affidarsi ad una linea di centrocampo tutta corsa con Paolini, Candellori e l’ex Ancona D’Eramo. Domenica scorsa l’ex Ancona ha fatto vedere discrete cose nel periodo di tempo in cui è stato schierato e quindi si candida autorevolmente per una maglia da titolare. Confermata la linea difensiva a quattro per il canonico 4-3-3. Tra i pali ecco il 2006 Orsini con Chiatante e Orfano sulle corsie esterne.

In mezzo la coppia Gennari-Pezzola con quest’ultimo che ha completamente smaltito il malanno alla caviglia. In avanti ballottaggio per una maglia tra Baldassi e Battista. Il primo è stato impiegato da titolare domenica scorsa con il secondo che subentrato nella ripresa, ha confermato di sapere spaccare la partita in ogni momento con le sue accelerazioni. Confermatissimi a destra Kerjota ed al centro capitan Eusepi alla ricerca del primo gol ufficiale della stagione dopo quelli messi a segno nei test di agosto. Insomma una Samb muscolare che dovrà stare attenta all’ aggressività ed alla corsa dell’Atletico Ascoli. Una squadra, quella di Seccardini che è messa molto bene anche dal punto di vista tecnico-tattico. Atletico Ascoli-Samb sarà diretta da Antonio Spera di Barletta (Dellaquila-Santo). Trasferta off limits per i tifosi della Samb residenti in diciassette Comuni: San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Castignano, Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Offida, Ripatransone, Spinetoli, Porto San Giorgio, Pedaso, Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto. La partita potrà essere seguita a pagamento collegandosi sul sito veratvdiretta.it e seguire le istruzioni per accedere alla diretta streaming. Il prezzo di 8,20 euro più Iva e di 41 euro più iva per i bar e le attività commerciali.

Benedetto Marinangeli