Successo che vale doppio. Tuttocuoio piega i pistoiesi. Dopo il pareggio la forza di vincere

TUTTOCUOIO

2

VALDINIEVOLE MONTECATINI

1

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Fino, Puleo, Remorini, Massaro (20’ st Turini), Papi (27’ st Centonze), Rossi, Severi, Chiti (37’ st Fiscella), Princiotta (38’ st Solari). All. Sena

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Coselli (39’ st Frateschi), Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Natali (35’ st Pratesi), Rinaldi (42’ st Fusco), Volpi, Gersi Bibaj, Giulianelli (9’ st Gerti Bibabj). All. Tocchini

Arbitro: Piernicola di Milano

Marcatori: 42’ pt Papi (T); 30’ st su rigore Gersi Bibaj (V), 33’ st su rigore Rossi (T)

Espulsi: 48’ st Sorbo (T) e Veraldi (V)

Il 2-1 sul coriaceo Valdinievole Montecatini è un successo che vale doppio per il Tuttocuoio. Con questa vittoria la squadra di Sena, seconda in classifica, ha guadagnato infatti tre punti sulla capolista Cuoiopelli, ora avanti di tre lunghezze, e tre sul Perignano, terzo e scivolato a -6, confermandosi la più accesa antagonista della battistrada. Ma piegare i pistoiesi non è stato semplice.

O meglio: era sembrato facile nel primo tempo, che il Tuttocuoio poteva chiudere con un vantaggio più ampio per la mole di gioco prodotta e che invece l’ha costretto ad accontentarsi del centro di Papi, lesto a sfruttare un appoggio di Fino. Con il risultato sempre in bilico e un rientro in campo dei pontaegolesi più timido, nella ripresa le certezze hanno iniziato a vacillare. Gli ospiti hanno cominciato a tirare fuori la testa e alla mezzora hanno raggiunto l’obiettivo: Chiti nel tentativo di liberare ha toccato Gersi Bibaj provocando l’inevitabile rigore che lo stesso attaccante ha trasformato.

Qui però è venuta fuori la qualità dell’organico neroverde, che un paio di minuti dopo ha trovato immediatamente la forza per portarsi di nuovo in vantaggio. Anche in questo caso grazie ad un rigore, concesso per un diagonale di Severi toccato con un braccio da Fedi.

Dal dischetto Rossi non si è fatto sfuggire l’occasione e nel quarto d’ora finale il Tuttocuoio è riuscito senza sofferenze a mantenere una vittoria preziosissima.