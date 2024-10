Successo sull’Urbania. L’allenatore Santoni: "Il Matelica è partito fortissimo, fatta una bella prova»

Il Matelica gongola dopo il 3-1 all’Urbania ma l’allenatore Giuseppe Santoni predica calma: "I ragazzi stanno lavorando benissimo, ho detto che ero orgoglioso di loro prima della gara, anche se in queste prime giornate avevamo perso qualche punto. I risultati non sempre ci stanno dando ragione ma i ragazzi stanno andando alla grande. Siamo partiti fortissimo contro l’Urbania, azioni belle come avevamo preparato la partita. Io avevo chiesto di fare questo tipo di lavoro. Rompe un po’ per il gol preso all’ultimo minuto. La squadra il primo tempo anche a livello fisico è andata alla grande, penso che avevamo una marcia in più degli avversari sulla velocità e rapidità".

Ad un certo punto del match, nove calciatori su undici erano giovanissimi, di ciò ha fatto un punto l’allenatore Santoni: "Avevamo in campo dei 2007, 2005 e 2004, la difesa era molto giovane. All’attacco avevamo Stroppa e Gashi che sono due under, abbiamo finito la gara con quattro/cinque di loro".

L’allenatore del Matelica ha anche elogiato alcuni suoi ragazzi: "Bagnolo e Strupsceki la prima mezz’ora hanno giocato da stropicciarsi gli occhi, coadiuvati anche da Antonioni che sta facendo un grande scorcio di campionato, così come Giovannini che era stato meno utilizzato. Abbiamo sopperito benissimo alle tante assenze. Iori penso sia recuperato, forse anche Walid e Frulla. Sottolineo la grande prova di Ginestra che non solo con le sue parate ma con il suo carisma, durante la settimana ha dato dimostrazione di come si sta in campo e di come si preparano le partite per vincere".