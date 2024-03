Sugli altri campi. Udine vince d’anticipo. Poi 8 sfide in un giorno

È il girone rosso a ospitare tutte le partite della settima giornata di questa fase a orologio. Nell’anticipo del venerdì, vittoria interna senza particolari patemi per Udine, che batte 73-65 Treviglio con 19 di Monaldi. I lombardi sono comunque a un passo dalla matematica qualificazione ai playoff, mentre i friulani lottano per il secondo posto nel rosso con la Fortitudo. Ieri sera altre otto partite mentre oggi, assieme a Rbr – Monferrato, anche Chiusi – Rieti e Orzinuovi – Torino. Per le due squadre del rosso, appaiate a 16, corsa sfrenata a far punti per non retrocedere direttamente (nel verde potrebbero ancora entrare nei playoff), per Rieti quarto posto ormai certo e per Torino ballottaggio per la seconda posizione con Cantù. Turno importante per tanti destini incrociati, ma il prossimo lo sarà ancora di più. Rbr a Torino, Piacenza a Cantù, Cento a Rieti e Cividale a Milano. Fondamentale, naturalmente, la gara di oggi per i biancorossi. L’apertura della biglietteria è prevista per le 16, l’apertura delle porte del Flaminio mezz’ora più tardi, alle 16.30. Poi, da domani, ultimi giorni di mercato per la A2. Si chiude venerdì 5 aprile, Rbr resta vigile.