Sul guizzo di Mosti al minuto 44’ la difesa paga pegno. Figline lotta ma va ko a Seravezza. Prima panchina amara per Brachi

SERAVEZZA POZZI

1

FIGLINE

0

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Coly, Mosti (630 Accorsini), Paolieri, Greco, Lepri (54’ Bocci), Benedetti (92’ Conde), Bellini, Turini (65’ Bartolini), Menghi, Stabile (86’ Salerno. A disp: Borghini, Sessa, Piccolo, Sforzi, Bocci. All.: Brandi.

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Nobile, Francalanci, Zellini, Borghi, Bruni, Torrini, Ciravegna. A disp.: Daddi, De Pellegrin, Degl’Innocenti, Gozzini, Tognetti, Nyamsi, Remedi, Noferi, Fiaschi. All.: Brachi.

ARBITRO: Kurti di Mestre.

RETE: 44’ Mosti.

NOTE: spettatori 300. Angoli: 2-5.

AMMONITI: Borghi, Paolieri, Bellini, Stabile, Ciraudo.

SERAVEZZA – Trasferta poco fortunata per il debutto di Brachi sulla panchina del Figline che cade di misura sul campo del Seravezza. A decidere la sfida è stato un guizzo di Mosti sul finale della prima frazione di gioco, bravo a deviare alle spalle di Pagnini una conclusione da fuori area. La prima parte della gara è di sostanziale equilibrio con i locali che gestiscono con più ordine il gioco mettendo in pressione la retroguardia della squadra di Brachi che si difende con alcune ripartenze per provare a colpire di rimessa. Al 14’ Figline si fa pericoloso con Simonti che scodella un cross per Bruni che non arriva per un soffio. Al 26’ è il Seravezza a confezionare un’occasionissima con Benedetti che da centro area si gira e calcia, la palla sfiora il palo. Al 40’ punizione per il Figline calciata da Milli, con palla che perviene a Torrini che di testa indirizza verso l’incrocio dei pali, ma trova un Lagomarsini che risponde con sicurezza. Quattro minuti dopo il Seravezza perviene al vantaggio. C’è un tiro da fuori area dei padroni di casa, Mosti intercetta la palla deviando la traiettoria che spiazza Pagnini e finisce in rete. Nella ripresa, con cuore e tanta determinazione la squadra di Brachi si catapulta alla ricerca del pareggio che trova per via della difesa del Seravezza che si difende con tanto mestiere.

Giovanni Puleri