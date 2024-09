Super derby Desenzano-Palazzolo. I gardesani si affidano a Paloschi

di Luca Marinoni

DESENZANO (Brescia)

La terza giornata di serie D propone il primo turno infrasettimanale. Nel pomeriggio (la maggior parte degli incontri comincerà alle 15) torneranno in campo anche le squadre impegnate nei gironi A, B e C per dare vita ad una nuova tappa che si preannuncia ricca di motivi di interesse. Tra questi merita senza dubbio un occhio di riguardo il derby bresciano del girone B tra Desenzano e Pro Palazzolo. In effetti il campionato è appena iniziato, ma le due “cugine“ non hanno nascosto di puntare al gran salto tra i professionisti, un traguardo che sarebbe un atteso ritorno per la compagine dell’Oglio e una storica prima volta per quella gardesana. Le due società hanno allestito un organico che presenta nomi importanti e mette a disposizione dei due allenatori (Gaburro per i lacustre e Didu per la squadra palazzolese) giocatori di indubbia caratura e giovani talenti pronti ad emergere.

Entrambe hanno scelto di affidare le loro fortune a due bomber di provata esperienza, che hanno militato in serie A ed hanno accolto questa esperienza nei dilettanti con lo spirito giusto. Questo è senza dubbio l’atteggiamento di Alberto Paloschi, classe ’90, che nella sua carriera, dopo il primo gol in serie A realizzato con la maglia del Milan, ha militato in squadre come Parma, Genoa, Chievo, Swansea, Atalanta, Cagliari, Spal e Siena. Nato a Chiari, dopo oltre 400 presenze tra i professionisti e più di 100 reti, Paloschi l’anno scorso ha accettato la proposta del Desenzano ed ha fatto il suo esordio in serie D, sostenendo i lacustri con gol preziosi.

Un discorso che vuole ripetere Fabio Ceravolo, classe ’87, che quest’estate è approdato a Palazzolo e si è presentato segnando una doppietta alla prima giornata di campionato. Attaccante calabrese, Ceravolo ha vissuto una lunga avventura nel calcio che conta, indossando le maglie di squadre come Reggina (dove ha mosso i primi passi), Pisa, Atalanta, Ternana, Benevento, Parma, Cremonese e Padova. Un viaggio durante il quale ha totalizzato ben 525 presenze tra i professionisti e realizzato più di cento gol.

Il quadro della giornata viene poi completato dalle difficili sfide di Ciliverghe e Breno, rispettivamente in casa col Vigasio e in trasferta con la Varesina, e dal confronto delle 17 tra Ospitaletto e Magenta, che gli arancioblù possono utilizzare per dimostrare di non essere una semplice matricola. Il quintetto bergamasco che milita nel girone B, invece, riserva un occhio di riguardo alla Real Calepina, che alle 18.30 renderà visita al blasonato Treviso. Per il resto il Brusaporto cercherà i primi punti sul terreno del Calvi Noale, mentre Villa Valle e Caravaggio sono decise a far valere il fattore campo con Cjarlins Muzane e Lavis. Gara da tripla, infine, tra Virtus Ciserano e il sempre temibile Este.